В сети показали, как ВСУ отразили штурм оккупантов на Донбассе (видео)

Украинские военные отбили вражеский штурм в районе Авдеевки Донецкой области. Россияне пытались атаковать танком и пехотой.

Отдельная президентская бригада имени Богдана Хмельницкого через два дня отразила два штурма российских войск. Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

"Противник с поддержкой танка повторно пошел штурмовать позиции нашего 2 Мехбата. Штурм закончился для врагов подбитым танком и пехотой, которая на четвереньках скрывалась по посадке от наших ВОГОв", – говорится в сообщении.

Читайте также: Появилось видео, как дрон корректирует наступление ВСУ на позиции оккупантов в полной темноте

Отмечается, что перед чем украинские военные уничтожили еще три танка и пять БМП. Также наши защитники взяли в плен шестерых оккупантов.

На видео можно увидеть подбитый танк россиян и пехоту, которой на голову сбрасывают гранаты украинские беспилотники.

Ранее появилось видео, как украинские военные с помощью дрона обезвредили сразу несколько оккупантов. Для этого наши бойцы сбросили с беспилотника гранату.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!