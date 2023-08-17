В сети появилось видео момента сбития российского вертолета Ка-52 "Аллигатор" на Запорожье

Сегодня, 17 августа, утром воины 47 отдельной механизированной бригады нанесли значительный удар российским силам, сбив вражеский вертолет Ка-52 в Запорожской области. Это уже второй "аллигатор", который был уничтожен за это утро.

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По информации, полученной от 47 ОМБр4 в Facebook, событие произошло в районе Роботино. Огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вертолет ориентировочно в 07:40 утра.

Благодаря точному выстрелу из противотанкового ракетного комплекса вражеский "аллигатор" был уничтожен только одним выстрелом.

По данным отчета, это уже восьмой вертолет Ка-52, нейтрализованный бойцами 47 бригады. Стоимость каждого из таких вертолетов составляет около 16 миллионов долларов. Украинские защитники продолжают успешно отстаивать свою территорию и нейтрализовать угрозы противника.

Напомним, ранее бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" ликвидировала российский комплекс наблюдения "Муром-М" под Бахмутом.

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