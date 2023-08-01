В Шотландии обнаружили кости дельфина возрастом 8000 лет (фото)

В Шотландии мужчина рыл бассейн в саду для своих детей и обнаружил кости 10-футового дельфина, которым, как полагают, было 8000 лет. Считается, что дельфина-афалина выбросило на воду, когда эта территория являлась частью древней береговой линии.

Доказательства сломанного орудия из оленьих рогов свидетельствуют о том, что его нашли охотники-собиратели и сделали из него еду. Об этом сообщает Scottish Daily Record.

"Я копался в бассейне, когда заметил что-то необычное. Я откатил его назад, спустился и вытащил. Я увидел округлость черепа, морды и зубов и сразу понял, что это дельфин. Я погуглил афалину и подумал: "Вау". На такой глубине, я знал, что он, пожалуй, старый. Теперь найден инструмент, который рассказывает нам больше о происходящем, это впечатляет", – отметил он.

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Археолог Мюррей Кук сказал, что это открытие может быть первым в своем роде в Шотландии за более чем столетие. Последние китовые кости вблизи Стерлинга были найдены в 1897 году и последних записей об открытии дельфинов нет.

Череп был изъят Национальным музеем Шотландии для изучения, а остальные скелеты будут раскопаны.

Напомним, в Испании во время раскопок обнаружили 1800-летнюю мраморную статую нимфы.

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