В Швейцарии нашли руины сооружения, построенного в эпоху Древнего Рима

Недавно в Швейцарии было обнаружено новое "археологическое открытие", которое может расширить наше понимание распространения древнеримской цивилизации в Европе.

Археологи проводят исследования на участке гравийного карьера в швейцарском кантоне Цуг, где обнаружили каменные стены, построенные примерно 2000 лет назад в римскую эпоху. Судя по всему, эти стены занимают площадь не менее 500 квадратных метров и являются частью комплекса построек с разными помещениями.

Об этом пишет Live Science.

Представители Управления по сохранению памятников и археологии кантона Цуг назвали это открытие "археологической сенсацией" и полагают, что оно поможет лучше понять жизнь римлян в предальпийской центральной Швейцарии.

Ученые отмечают, что выгодное месторасположение региона могло давать жителям комплекса построек "вид на окружающий пейзаж". Кроме того, было обнаружено множество железных гвоздей, что может свидетельствовать о наличии деревянной конструкции на фундаменте стен.

Остается неизвестным, какую функцию выполняло это монументальное здание, окруженное стенами. Исследователи отмечают, что этот вопрос требует дальнейшего исследования.

Также это одна из немногих известных архитектурных реликвий римского периода в предальпийском регионе, и ученые полагают, что открытие может способствовать лучшему пониманию развития цивилизации в этом районе.

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В ходе исследований также обнаружены поселения среднего бронзового века и могилы позднего бронзового века, что свидетельствует о долгом историческом интересе к этому региону. Найденные предметы быта, разнообразие сосудов и даже фрагменты золота, которые, вероятно, были частью украшений, подтверждают далеко идущие торговли в римские времена.

Это открытие позволит лучше разгадать жизнь и историю этих мест и внести новые сведения в общее представление о прошлом цивилизации.

Напомним, в Италии обнаружили останки 9 неандертальцев, живших 100 тысяч лет назад.

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