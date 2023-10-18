В Швейцарии обнаружили набор женских украшений бронзового века (фото)

В Гюттингене, кантон Тургау, северо-восточная Швейцария, на только что вспаханном морковном поле археологи обнаружили набор женских украшений бронзового века. Находка датируется примерно 1500 годом до нашей эры.

Набор включает ожерелье из бронзовых дисков с шипами, два спиральных кольца, более ста янтарных бусин размером с шпильковую головку и спирали из бронзовой и золотой проволоки. Об этом сообщает arkeonews.

Горный хрусталь, зуб бобра, перфорированный зуб медведя, бронзовый наконечник стрелы, несколько кусков полированной железной руды, небольшой аммонит и окаменевший зуб акулы были среди самых необычных предметов, обнаруженных вместе с этими роскошными предметами.

Читайте также: В Норвегии нашли храм богов викингов в возрасте 1200 лет

Небольшой раскоп дал понять: никаких улик могилы не было. Вероятно, драгоценности были захоронены в органическом контейнере или мешке.

Это типичная "бижутерия" бронзового века, точнее среднего бронзового века около 1500 до нашей эры. Всего было обнаружено 14 бронзовых дисков.

Диски с шипами получили свое название от круглого заостренного выступа в центре, окруженного тремя концентрическими кругами. Первоначально каждое из отверстий на дисках использовалось для протягивания шнурка или кожаного ремешка со спиралями, протянутыми между ними, чтобы действовать как распорки.

Напомним, в Норвегии обнаружили древнюю лошадиную уздечку из эпохи викингов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!