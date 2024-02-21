В СНБО оценили возможность повторного наступления оккупантов на Киев: 'не будет такого'

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у россии нет сил для повторного наступления на Киев, ведь за два года войны украинские военные значительно ослабили ее боевой потенциал.

В интервью Натальи Мосейчук Данилов отметил, что россияне не смогут "хозяйничать" в Киеве, ведь их возможности значительно снизились с февраля 2022 года.

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"За два года войны мы убили им те зубы, которые у них были еще на февраль 2022 года, на февраль 2023 года. Ежедневно наши военные их стачивают, стачивают, стачивают и их больше не становится", - подчеркнул он.

Секретарь СНБО также добавил, что если бы у России были ресурсы для масштабных наступательных операций, то не обращалась бы за помощью к авторитарным странам, таким как Иран.

Относительно вероятного наступления на Харьков Данилов заверил, что Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.

"Мы и наши военные, наша разведка наблюдаем, что происходит с накоплением ресурсов со стороны страны-агрессора на любом направлении... Они сегодня запускают ситуацию, связанную с Киевом, они запускают ситуацию, связанную с Харьковом, рассказывают о Запорожье. Имейте в виду, что этот информационный компонент он дает свое отражение на настроении людей", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы защитить страну от вражеских атак.

Напомним, морпехи сожгли БМП оккупантов во время "игры в тайники" возле Крынок.

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