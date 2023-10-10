В США археологи нашли череп тираннозавра весом 2,5 тонны, который жил 66 миллионов лет назад

На скалистых холмах Монтаны, в северном американском штате, палеонтологи открыли окаменевшие останки черепа тираннозавра длиной около 12 метров, которому уже около 66 миллионов лет. Ученые называют эту находку чрезвычайно редкой из-за огромного размера и относительной цельности черепа. Сейчас в мире существует всего 15 более или менее полных черепов тираннозавров, сообщает Mashable.

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Группа, состоящая из 45 человек, работала под руководством куратора музея палеонтологии Грега Уилсона. Он заявил, что череп был обнаружен благодаря двум палеонтологам-добровольцам, Люку Тафтсу (Luke Tufts) и Джейсону Лаву (Jason Love), заметившим костные фрагменты на поверхности песчаника.

Поэтому этого тираннозавра сейчас называют "Tufts-Love Rex" в честь этих двух добровольцев.

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