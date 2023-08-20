В США мужчина метеоритом за 75 тысяч долларов подпирал дверь сарая на ферме (видео)

В Мичигане в США фермер использовал большой камень, чтобы подпирать дверь своего сарая. Выяснилось, что он использует один из самых больших кусков метеорита.

Портал Science Alert сообщает, что на местной ферме 10-килограммовый космический камень несколько десятилетий подпирал дверь. Впоследствии выяснилось, что это ценный образец космического тела.

Геолог из Университета Центрального Мичигана (CMU) Мона Сирбеску сказала: "Я сразу поняла, что это было что-то особенное. Это самый ценный образец, который я когда-то держала в своей жизни, в денежном и научном отношении".

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Отмечается, что в 1988 году фермер Дэвид Мазурек купил землю в Эдморе вместе с подпирающим дверь сарая камнем. Предыдущий владелец фермы рассказал, что в 1930-х годах они с отцом видели, как метеорит ночью упал на их участок.

Фермер использовал камень в хозяйстве в течение 30 лет, а затем решил показать его геологам и продал свой метеорит планетарию Абрамса Мичиганского университета, пообещав 10% выручки отдела наук о земле и атмосфере.

Напомним, во Франции женщина пострадала от падающего космического камня после того, как крошечный обломок метеорита отскочил от ее крыши и ударил в грудь, оставив после себя небольшие кровоподтеки.

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