Женщина во Франции стала жертвой падения метеорита, когда пила кофе на крыльце

Женщина из Франции, вероятно, стала вторым в истории человеком, пострадавшим от падающего космического камня после того, как крошечный обломок метеорита якобы отскочил от ее крыши и ударил ее в грудь, оставив у нее небольшие кровоподтеки.

Женщина, имя которой не называется, проживает в городе Ширмек на северо-востоке Франции. Она утверждает, что 6 июля около 4:00 утра она сидела на крыльце своего дома и пила утренний кофе, вдруг услышала громкий "бум" с крыши, а потом почувствовала, как что-то звенит. Вдруг что-то ударило ей в грудь, сообщает francebleu.fr.

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Сначала женщина подумала, что ее ударило летающее животное, например птица или летучая мышь, прежде чем она обнаружила у своих ног камень размером с гальку. Она отнесла камень, весящий около 50 граммов, Тьерри Ребманну, консультанту по геонаукам и бывшему исследователю палеогеолога в Базельском университете, для исследования.

Галька походила на вулканическую породу, но имела признаки того, что она была перегрета в атмосфере. Камень состоял из железа и кремния, часто встречающихся в метеоритах, сказал Ребманн. "Найти метеорит редко, но кроме прямого контакта и падения на вас с неба это почти уникальный случай", — добавил он. Однако некоторые эксперты сомневаются, действительно ли камень является метеоритом.

Они отмечают, что вероятность прямого попадания метеорита астрономически мала. Несколько тысяч метеоритов, вероятно, попадают на Землю каждый год, но большинство из них остаются незамеченными, потому что они либо попадают в океан, падают в безлюдных районах, либо чрезвычайно малы после сжигания большей части своей массы во время падения сквозь атмосферу.

Оценки точных шансов быть пораженным метеоритом варьируются в широких пределах от 1 на 1,6 миллиона до 1 на 840 миллионов, главным образом из-за неопределенности, сколько метеоритов упало на Землю.

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К этому времени было официально подтверждено, что только один человек пострадал от метеорита. В 1954 году Энн Ходжес, женщина из Силакауги, штат Алабама, пострадала от метеорита весом 3,9 килограмма, который пробил ее крышу и попал в радиоприемник, а затем отскочил в нижнюю часть туловища, когда она спала. Ходжес была госпитализирована, у нее на боку был гигантский синяк, но она дожила до того, чтобы рассказать об этом.

Напомним, исследуя обломки метеорита, обнаруженного в каньоне Диабло в США, ученые заметили, что он содержит неизвестные ранее алмазы.

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