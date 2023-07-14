В США на видео попала акула, схватившая рыбака и потащившая его в воду

Нападение акулы на мужчину произошло во Флориде (США). К счастью, рыбак спасся от хищника.

Серая бычья акула атаковала мужчину, когда он с друзьями рыбачил с лодки в национальном парке Эверглейдс. Когда рыбак наклонился к воде, его за руку внезапно схватила акула и потащила в воду.

Мужчине удалось спастись – друзья, рыбачившие вместе с ним, срочно вытащили его из воды обратно в лодку.

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Этот случай попал на видео и опубликован на Facebook одним из участников происшествия.

В публикации отмечается, что все, кто ловит рыбу в соленой воде, "хорошо знают о растущей проблеме акул, поскольку они учатся связывать лодочные моторы и толчок рыбы в конце каната с легкой пищей. Чтобы оказаться в опасной ситуации, нужны две секунды" "и потеря разума".

Товарищ пострадавшего говорит, что пережил один из самых страшных дней.

"Все началось прекрасно, мы ловили рыбу, но акулы ее ели, несмотря на наши все усилия… Ник помыл руки в воде, и его сразу укусила большая акула. В воде не было акул или крови, и неизвестно, что спровоцировало хищника, бросившегося на Ника", – сказал он.

Рыбалка посоветовал воспринимать это видео как урок – если в воде акулы, не стоит их провоцировать, лучше "держать руки подальше от воды".

Что касается самого Ника, на которого напала акула, известно, что его доставили вертолетом в больницу, поскольку хищник ранил его руку.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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