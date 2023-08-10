В США на женщину с неба упала змея, а затем ее атаковал ястреб (фото)

В штате Техас (США) 64-летняя женщина Пегги Джонс во время кошения газона почувствовала, как на нее вдруг что-то свалилось с неба. Она заметила, что это была змея.

Рептилия протяженностью 1,4 метра упала на правую руку женщины и моментально обвилась вокруг нее. Женщина попыталась смахнуть змею, но у нее ничего не вышло. Испуганная змея стала еще и бросаться к лицу Пегги и сжимать ее руку сильнее.

Как сообщает DailyStar, мужчина Пегги, 66-летний Венделл, в момент инцидента находился у дома и также косил газон, поэтому не слышал, что происходит.

Когда женщина поняла, что помощи ждать неоткуда, она со змеей на руке стала бежать к мужчине. Вдруг с неба ее атаковал ястреб, из лап которого змея могла выпасть.

Птица пыталась сорвать добычу с руки женщины, он бил крыльями по лицу Джонс, клевал и хватал когтями змею. Через несколько минут ему удалось схватить рептилию, и он улетел вместе с добычей.

Пегги в комментарии местным СМИ рассказала, что много раз видела, как ястребы ловят змей, взлетают с ними, бросают их на забор, а затем возвращаются за добычей. Но никогда не могла подумать, что окажется на месте забора.

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После атаки змеи и ястреба женщина обратилась к врачам, поскольку вся ее рука была окровавленной. На коже остались следы от когтей ястреба и его клюва. А что рука была вся в синяках от сжатия змеи.

Когда врачи осмотрели женщину, заметили, что змея пыталась выпрыснуть яда в глаза женщины - ее очки все были "заплеваны" ядом.

Напомним, в Эквадоре пилот Ариэль Вальенте смог сохранить контроль над самолетом, которым управлял на высоте почти более 3 километров, после того, как огромная птица пробила лобовое стекло и ранила летчика.

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