В США в маркете нашли удава в корзине для покупок (видео)

В США сотрудники магазина Sunnybrook Drive Target в штате Айова испугались, когда заметили немалого удава в корзине для покупок. Они сняли пресмыкающегося, который улегся в корзине, на видео.

Эти корзины, как рассказали сотрудники магазина, были занесены с улицы, где их обычно покидают клиенты. В одном из них и лежал колумбийский краснохвостый удав.

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Управление полиции подтвердило, что офицеры контроля за животными получили вызов из магазина, им сообщили, что у них в корзине находится огромная змея.

Правоохранители вызвали сотрудников зооконтроля, которые выясняют, не намеренно ли кто-то из посетителей маркета бросил вдова в коляске.

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