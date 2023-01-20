В ССО показали ликвидацию врагов в городской застройке Соледара (видео)

В Соледаре украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов. В частности, кадрами уничтожения поделились бойцы сил специальных операций.

Они уничтожили неприятеля в городской застройке. Об этом сообщили на Telegram-канале Сил специальных сделок.

"Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность, чтобы как можно больше проредить ряды противника", – говорится в сообщении.

Защитники Украины подчеркивают, что постоянно работают на этом направлении и защищают наши земли от оккупантов.

На видео можно увидеть, как украинский боец ведет бой, находясь на своих позициях. Он вместе с собратьями защищал Соледар.

Напомним, что украинские военные в Соледаре Донецкой области уничтожили состав БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать четыре временных склада.

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