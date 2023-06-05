В Стамбуле нашли статую греческого бога Пана, которой 1700 лет (фото)

В Стамбуле обнаружили античную статую бога Пана. По предварительной оценке, ей около 1700 лет.

Как сообщает Arkeonews, турецкие исследователи, работавшие в Археологическом парке Сарачхани (Стамбул), нашли фрагмент статуи, изображающей Господа – греческого бога лесов и полей, покровителя скотоводов и пастухов.

Отмечается, что была найдена верхняя половина статуи божества, включая голову и правую руку. Левую руку и ноги исследователи обнаружили сломанными.

По предварительной оценке, возраст находки составляет около 1700 лет, то есть она может относиться к римской эпохе.

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Эта статуя была откопана рядом с руинами византийской церкви Святого Полиевкта, которую в 524–527 годах нашей эры построила Анники Юлиана — дочь римского императора Аниция Олибрия (472). До строительства собора Святой Софии, построенного в 532–537 годах, эта церковь была самым большим храмом Константинополя.

Руины храма Святого Полеевкта, заброшенного около 800 лет назад, были обнаружены во второй половине XX века во время строительства подземного перехода. С тех пор здесь сделали большое количество находок, например несколько месяцев назад исследователи сообщили, что раскопали на этой территории безголовую статую, которая, вероятно, датируется II веком нашей эры.

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Есть скромные руины постройки, которая когда-то была самой большой церковью в Константинополе и была построена так, чтобы напоминать храм Соломона в Иерусалиме, в небольшом парке прямо посреди стамбульского района Фатих, недалеко от расположения столичного муниципалитета Стамбула.

До возведения нового собора Святой Софии императором Юстинианом в 537 году церковь святого Полиевкта была самым большим храмом Константинополя.

Церковь в районе Сарачхане в Стамбуле была разрушена после того, как ее использовали для разных целей. Однако после того, как в 1960-х годах во время строительства подземного перехода были обнаружены некоторые исторические артефакты, принадлежавшие церкви, в церкви провели раскопки. После шести лет перерыва раскопки вели команды IBB Heritage, связанные с Управлением по делам культуры.

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