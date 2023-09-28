В Стамбуле произошел мощный взрыв: есть погибшие и раненые (видео)

В четверг, 28 сентября, в стамбульском районе Шириневлер раздался мощный взрыв. По предварительной информации, это произошло из-за утечки газа.

В результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что взрыв произошел на пятом этаже здания. На место происшествия прибыло много машин скорой помощи.

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По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, пожарные потушили пожар, а жильцов эвакуировали. Он добавил, что взрыв произошел на кухне.

Главная прокуратура города начала расследование. На место происшествия выехал очередной прокурор для проведения досмотра и выявления доказательств.

Местные СМИ сообщают, что взрыв полностью разрушил этаж.

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