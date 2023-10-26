В Судане в гробнице обнаружили останки человека с татуировкой Иисуса Христа (фото)

Польский центр средиземноморской археологии (PCMA) при Варшавском университете, который проводит исследования в районе, известном как Газали, сообщил об уникальном открытии древней татуировки в Судане.

Это уже второй случай обретения подобной татуировки в средневековой Нубии, территории охватывающей части современного Египта и Судана, сообщает Live Science.

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По данным ученых, татуировка найдена на правой ноге человека, вероятно, мужчины. На тату изображены христограммы и греческие буквы "альфа" и "омега". Христограмма – это религиозный символ, объединяющий греческие буквы "chi" и "rho", чтобы образовать аббревиатуру монограммы имени Христа.

Буквы "альфа" и "омега", первая и последняя буквы греческого алфавита, обозначают христианское верование в то, что бог есть начало и конец всего. Эта аббревиатура впервые появилась примерно в 324 году нашей эры, когда Константин стал императором Римской империи. Буквы альфа и омега символизируют веру в христианском боге как начало и конец всего.

Согласно объяснению био-археологов Роберта Старка и Кари Гилболта, расположение татуировки на правой ноге может указывать на связь с распятием Христа.

Хотя татуировка свидетельствует о христианском убеждении человека, неизвестно, был ли этот человек при жизни монахом. Похоронили человека не на том же кладбище, где покоились монахи монастыря, и, возможно, это был могильник для людей из других общин.

По радиоуглеродной датировке, человек жил примерно между 667 и 774 годами. В этот период христианство было распространено в регионе. По данным ученых, умершему было примерно от 35 до 50 лет.

Напомним, набор женских украшений бронзового века обнаружили в поле в Швейцарии. Находка, которой 1500 лет, находилась под землей в кантоне Тургау на северо-востоке страны.

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