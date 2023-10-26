У Судані в гробниці знайшли рештки людини з татуюванням Ісуса Христа (фото)

Польський центр середземноморської археології (PCMA) при Варшавському університеті, який здійснює дослідження в районі, відомому як Газалі, повідомив про унікальне відкриття давнього татуювання в Судані.

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Це вже другий випадок знайдення подібного татуювання в середньовічній Нубії, території яка охоплює частини сучасного Єгипту та Судану, повідомляє Live Science.

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За даними вчених, татуювання знайдене на правій нозі людини, імовірно, чоловіка. На тату зображені христограма і грецькі літери "альфа" і "омега". Христограма — це релігійний символ, який поєднує грецькі літери "chi" і "rho", щоб утворити абревіатуру монограми імені Христа.

Букви "альфа" і "омега", перша й остання букви грецького алфавіту, позначають християнське вірування в те, що бог є початком і кінцем усього. Ця абревіатура вперше з'явилася приблизно в 324 році нашої ери, коли Костянтин став імператором Римської імперії. Літери альфа й омега символізують віру в християнському бозі як початок і кінець всього.

Згідно з поясненням біоархеологів Роберта Старка і Карі Гілболт, розташування татуювання на правій нозі може вказувати на зв'язок із розп'яттям Христа.

Хоча татуювання свідчить про християнське переконання людини, не відомо, чи був цей чоловік за життя ченцем. Похоронили людину не на тому ж кладовищі, де були поховані ченці монастиря, і можливо, це був могильник для людей з інших громад.

За радіовуглецевим датуванням, людина жила приблизно між 667 і 774 роками. У цей період християнство було поширеним в регіоні. За даними вчених, померлому було приблизно від 35 до 50 років.

Нагадаємо, набір жіночих прикрас бронзового століття знайшли у полі у Швейцарії. Знахідка, якій 1500 років, знаходилася під землею в кантоні Тургау на північному сході країни.

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