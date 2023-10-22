На морквяному полі у Швейцарії знайшли прикраси, яким 1500 років (фото та відео)

Набір жіночих прикрас бронзового століття знайшли у полі у Швейцарії. Знахідка, якій 1500 років, знаходилася під землею в кантоні Тургау на північному сході країни.

Як повідомляється на сайті Археологічного управління кантону, скарб знайшов місцевий археолог-аматор Франц Зан. Він блукав полем, з якого вже була прибрана морква, і помітив у зораній землі кілька бронзових дисків.

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Науковець зрозумів, що ці предмети мають історичне значення, та повідомив про знахідку в Археологічне управління кантону. Фахівці прибули на місце та провели розкопки. Зазначається, що скар був захований у скрині чи мішку, які з часом повністю розклалися.

Вчені зазначили, що знахідка є типовою "біжутерією" бронзового віку.

Знайденим артефактам приблизно 1500 років. Серед знахідок – намисто з бронзових дисків з шипами, два спіральні кільця, понад 100 бурштинових намистин і спіралі з бронзового та золотого дроту.

Крім прикрас, знайшли зуб бобра, перфороване ікло ведмедя, наконечник стріли, шматок гірського кришталю, кілька шматків полірованої залізної руди, невеликий амоніт і скам'янілий зуб акули.

Нагадаємо, вченим вдалося розшифрувати 3500-річні таємничі ієрогліфи.

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