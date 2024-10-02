В целях сохранения личного состава ВСУ вышли из Угледара - ОСУВ 'Хортица'

В целях сохранения личного состава и боевой техники, Силы обороны Украины осуществили плановый уход из города Угледар. Военные удерживали город более 2 лет.

Как сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", такое решение было принято высшим военным командованием из-за угрозы окружения, вызванной активными наступательными действиями противника.

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"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятие положения для ведения дальнейших действий. В результате действий противника возникла угроза оцепления города - добавили военные.", - говорится в сообщении.

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