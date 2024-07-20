В ТЦК объяснили, как самостоятельно распечатать военный билет

С 18 июня 2024 года электронный военный билет, который можно получить в мобильном приложении "Резерв+", стал официальным документом, имеющим такую же юридическую силу, как бумажный военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Об этом пишет kremen.today.

Но что делать, если вы хотите при себе распечатать копию электронного билета?

Вы можете легко распечатать свой военный билет в электронной форме самостоятельно, без очередей в ЦНАП!

Как это сделать:

Откройте мобильное приложение "Резерв+" Войдите в свой аккаунт Перейдите к разделу "Военный билет" Нажмите кнопку "Распечатать" Выберите принтер и настройте параметры печати Нажмите "Печать"

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Вы можете распечатать свой электронный военный билет на обычном принтере или в любом копировальном центре.

Используйте распечатанный билет там, где это необходимо, например, при проверке военнообязанных документов.

Помните:

Электронный военный билет в мобильном приложении "Резерв+" всегда доступен на вашем смартфоне, даже в оффлайн-режиме.

Вы можете распечатать свой билет сколько угодно раз.

Распечатанный билет имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Благодаря электронному военному билету вы можете:

Забыть про очереди в ЦНАПы.

Всегда иметь при себе официальный документ.

Сохранять свои данные в безопасности на смартфоне.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что делать украинцам, у которых нет военного билета, а только приписное.

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