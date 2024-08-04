В ТЦК объяснили, нужно ли лично заносить в военкомат справку о рождении ребенка

В Украине идет общая мобилизация, поэтому военнообязанные должны лично сообщать ТЦК и СП о любых изменениях персональных данных. В частности, речь идет о браке или рождении детей.

Соответствующие документы следует подать в течение семи дней. Об этом сообщила офицерша сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак, пишет "Главред".

"Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение. Но изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, то такое лицо не подлежит административному взысканию", – отметила она.

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Пока нельзя дистанционно обновить данные через электронный кабинет военнообязанного. Впрочем, ввод такой функции планируется через мобильное приложение.

Козак добавила, что Реестр военнообязанных уже получает данные из других центральных органов исполнительной власти. Впрочем, эта информация неполная.

"Если мы говорим о человеке, который поженился, но вовремя об этом не сообщил, получил ли образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения лица", – подчеркнула она.

Напомним, ранее UAportal писал, можно ли отказаться от повестки и что по этому поводу советуют юристы.

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