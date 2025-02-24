В ТЦК рассказали, куда мобилизуют мужчин за 50 лет

В Украине сейчас действует военное положение и мобилизация. Поэтому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на воинском учете, подлежат призыву.

Однако мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации только по специальному распоряжению Генерального штаба в случае, если они имеют дефицитные военно-учетные специальности или привлекаются к выполнению тыловых задач. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на пресс-конференцию заместителя начальника РТЦК в Киеве Ларисы Козак.

Читайте также: Когда ТЦК может "бусифицировать" военнообязанного: военный адвокат назвал пять оснований

Как отметила Козак, ТЦК получили распоряжение мобилизовать граждан в возрасте от 50 до 60 лет исключительно в подразделения обеспечения. Она подчеркнула, что таких военнообязанных считают пригодными для службы именно в обеспечивающих частях.

Майор подчеркнула, что ей не встречались случаи, когда мужчин старше 50 лет назначали непосредственно на боевые должности. Обычно лица этого возраста проходят службу как водители, логисты или выполняют задачи в тылу.

Напомним, ранее член Комитета по нацбезопасности рассказывал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о броне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!