В Турции нашли дома 5,5 тысяч лет с керамическими украшениями и бисером

На востоке Турции, в кургане Арслантепи, команда археологов раскопала руины четырех древних домов, возрастом превышающих 5,5 тысяч лет.

Об этом пишет Т24.

"В ходе исследования мы обнаружили ряд артефактов, таких как металлическая игла, бисер и некоторый предмет, напоминающий рогатку. По нашим данным, эти находки принадлежат периоду примерно 3600-3700 лет до нашей эры, превышающей 5 тысяч 500 лет", - сообщили ученые.

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Точная дата была установлена благодаря анализу керамического украшения, а также использованию углеродной датировки.

Последующие раскопки направлены на изучение внутренней структуры найденных домов. Археологи ждут новых открытий.

Напомним, в Испании нашли кельтиберийский город, которому более 2 тысяч лет.

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