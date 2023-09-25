В Турции нашли косметику, которой 2000 лет (фото)

Археологи в Турции во время раскопок восточнее храма Зевса нашли редкую 2000-летнюю косметику и ювелирные изделия. Это произошло во время работ в древнеримском городе.

Как сообщает Dailysabah, раскопки проводились в сотрудничестве с губернаторством Кютахья и университетом Думлупинар.

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Профессор Гекхан Джошкун отметил, что специалисты нашли редкие косметические средства 10 разных цветов, а также разные виды аксессуаров для волос, а еще – украшения.

Эти вещи находились на месте, где в давние времена размещался "магазин" косметики и ювелирных изделий, он заходился на рынке древнего города.

"Мы выяснили, что в магазине продаются духи, ювелирные изделия и косметика", - сказал он, добавив, что они нашли много флаконов для духов, ювелирных изделий и косметики.

Профессор отметил, что в раскопках обнаружили румяна и тени.

"Мы знаем, что древние римляне хранили свои тени для век и румян в устричных раковинах, и мы нашли многочисленные устричные ракушки в магазинах, где проводили раскопки", - пояснил профессор.

Напомним, в Аргентине обнаружили тело женщины в возрасте 900 лет.

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