В Турции нашли самый древний водный канал в мире, которому 8200 лет (фото)

В Турции во время раскопок в районе Борнова в Измире был найден один из древнейших водных каналов в истории, которому 8200 лет. Yeşilova Höyük — это самое древнее известное доисторическое поселение человека в районе Измира.

Находка раскрывает важнейшие аспекты древней инженерии и жизни на этой территории, сообщает Arkeonews.

Раскопки в кургане открыли следы неолитических поселений и их жилых построек. Особенно поражает факт существования водного канала, который играл немаловажную роль в жизни ранних поселенцев.

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Открытие сделано благодаря совместному проекту между Министерством культуры и туризма Турции, Университетом Э и местными властями. Курган Ешилова имеет огромное историческое значение, поскольку свидетельствует, что история поселений в районе Измира достигает 8500 лет назад, вплоть до 6500 до нашей эры.

Куратор проекта, доцент Зафер Дерин из Университета Э, рассказал, что водный канал шириной 6,5 метра пролегал через центр поселения. Он был чрезвычайно важным элементом городской планировки и инженерного пребывания того времени. Канал использовался для контроля водного потока и воды для жителей.

Этот архитектурный шедевр существовал на протяжении восьми тысячелетий, проходя через четыре поколения поселенцев. Со временем канал заилился, но его следует сохраниться. Римская эпоха свидетельствовала о попытках направить воду через ту же территорию с помощью трубопроводов.

Исследование канала раскрывает высокий уровень мастерства и дальновидности ранних поселенцев. Они уверенно формировали свою среду, планируя жилье и инфраструктуру. Такая инновационная городская планировка стала новаторским примером для истории Анатолии и демонстрирует исключительную адаптивность древних сообществ к окружающим.

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