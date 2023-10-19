В Турции обнаружили древнюю статую мужчины, хватающегося за гениталии (фото)

В Турции археологи обнаружили старинную статую, которой почти 11 тысяч лет. Она изображает мужчину, хватающегося за свои гениталии.

Также исследователи обнаружили статую дикого кабана в натуральную величину. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Статуи были найдены в Гобекли-Тепе и Карахан-Тепе, двух древнейших храмовых местах в мире. Статуя дикого кабана, сделанная из известняка, была найдена в Гобекли-Тепе и датируется периодом между 8700 и 8200 до нашей эры.

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Археологи обнаружили красный, черный и белый цвета на поверхности скульптуры, что указывает на то, что когда-то она была выкрашена. Они обнаружили гигантскую статую мужчины, который сжимает свои половые органы в Карахан-Тепе, Турция, примерно в 22 милях от Гобекли-Тепе.

Бенджамин Арбакл, профессор антропологии из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, не участвовавший в раскопках, сказал, что эти открытия удивительны и изменяют наше понимание ранних доземледельческих сообществ.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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