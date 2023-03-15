В Турции обнаружили гробницу римской эпохи, которую запечатали 'магическими' гвоздями (фото)

В Турции обнаружили погребение с кремацией 2-го века в древнем городе Сагалассосе на вершине горы. Оно содержало никогда ранее не виденное сочетание намеренно изогнутых гвоздей, плитки для покрытия и слоя извести.

Эти особенности, проявленные индивидуально в других захоронениях в древнем Средиземноморье, в совокупности свидетельствуют об использовании магии, чтобы удержать умершего от вмешательства в мир живых. Об этом пишет The History Blog.

Необычное кремационное захоронение содержало человеческие останки, которые сожгли на костре, а затем похоронили. Распределение остатков обугленных костей свидетельствует о том, что их не собирали и не перемещали, что нетипично для кремаций II ст.

Читайте также: В Судане обнаружили останки храма с иероглифами в возрасте 2700 лет

Обычно сожженные кости перед погребением перемещали в урну для похорон. Здесь костер был покрыт 24 плоскими кирпичами, расположенными в четыре ряда. Нижняя сторона черепицы обесцветилась от жары, то есть их положили на костер, пока уголь еще тлел.

Затем кирпичи покрывали толстым слоем затвердевшей извести, а не тонким, временным слоем, обычно используемым для покрытия останков пожарища.

Найденные могильные изделия включают монету II века, несколько небольших керамических сосудов, датируемых I веком, два сосуда из выдувного стекла и предмет на шарнирах. Стратиграфия указывает на то, что они были похоронены в первой половине 2 века нашей эры, в то время, когда эти типы артефактов были обычными в погребениях.

Совсем не распространены 41 сломанный и изогнутый гвоздь, найденные вдоль краев очага. Двадцать пять гвоздей были специально согнуты под углом 90°, а головки откручены.

Шестнадцать были намеренно изогнуты или извращены, но все равно были с головками. Они не могли быть использованы для практических целей.

"Захоронение было закрыто не одним, не двумя, а тремя разными способами, которые можно понять как попытки защитить живых от мертвых. Хотя каждая из этих практик известна на кладбищах римских времен – кремация на месте, покрытие плиткой или штукатуркой, а иногда и загнутый гвоздь – комбинация этих троих раньше не встречалась и означает страх перед "беспокойными мертвыми", – сказал первый автор исследования Йохан Клейс.

Напомним, ранее исследователи в Перу обнаружили четыре таинственных кургана, расположенные на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !