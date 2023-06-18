В Турции поймали редкую акулу с изумрудными глазами (фото)

В курортной провинции Анталья один из местных рыбаков поймал на удочку редкую тупоносую акулу. Глаза у этой хищницы изумрудного цвета.

Как сообщает местное издание hellas.postsen.com, после серии снимков необычной добычи мужчина выпустил акулу обратно в море.

"Я подошел к ней осторожно и был поражен ужасающими зубами этой акулы", – рассказал рыбак.

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Турецкие власти заявили, что акулу поймали в открытом море, где обычно не купаются люди и отметили, что эта акула не представляет непосредственной угрозы для человека.

Тело тупоносой акулы излучает свет, привлекая других рыб. Этот вид встречается во всех морях и может достигать размеров от приблизительно 2,5 до трех метров. Отличительной особенностью акулы является ее низкая репродуктивная способность, из-за чего количество рождающихся мальков невелико. Это животное включено в Красную книгу и находится под охраной.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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