В Турции ученые обнаружили урартскую гробницу с высеченным в скале местом для принесения жертв богам (фото)

В Турции археологи обнаружили трехкомнатную урартскую гробницу с местом для жертвоприношений. Он был высечен в скале.

Ученые полагают, что таким способом приносили дары богам. Об этом сообщает TRT Haber.

Гробница была раскопана в районе Эрчиша города Ван на востоке Турции.

В ходе исследования по идентификации исторических сооружений в регионе Мадаванк, зарегистрированном как недвижимое культурное наследие в районе Челебибаг, ученые обнаружили урартскую гробницу с тремя комнатами.

В участники экспедиции вошли: директор музея Ван Фатих Арап, представители кафедры археологии Факультета литературы, профессор доктор Рафет Чавушоглу.

Турецкие ученые обнаружили остатки урартской культуры – трехкомнатную гробницу с местом для жертвоприношений

Рафет Чавушоглу заявил, что в регионе обнаружены важные структуры, относящиеся к урартскому периоду.

Исследователи сообщили, что справа и слева от основной камеры есть две небольшие погребальные камеры. Камерная гробница, вырытая в известковой скале, отражает классические черты урартов. По словам ученых, кладоискатели нанесли гробницы незначительных повреждений.

Турецкие ученые обнаружили остатки урартской культуры – трехкомнатную гробницу с местом для жертвоприношений

Подчеркивая, что гробница является важным остатком с точки зрения урартской архитектуры, Чавушоглу сказал: "В гробницу, состоящую из трех комнат, можно ввести через овальную арочную дверь. Затем есть небольшие камеры слева и справа. Это не очень известная практика, но прямо над входом был открыт канал для излияния".

По его словам, такую камерную гробницу учёные видят впервые. Поскольку очень важно, что она состоит из трех комнат, двух прямоугольных отверстий над входом, и здесь производили литье.

Археологи в Турции нашли трехкомнатную гробницу с высеченным в скале местом для жертвоприношений.

Выливка – это ритуальное выливание жидкости или зерен, например риса, как жертву божеству или духу или в память об умерших. Эту воду или раствор можно было вылить на что-нибудь религиозное значение, например жертвенник, или на землю.

Напомним, что в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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