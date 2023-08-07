В Турции в порту недалеко от Стамбула прогремел взрыв: есть пострадавшие

В порту турецкого города Дериндже, расположенном на северо-западе страны, произошел взрыв, из-за которого пострадали несколько человек.

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Согласно информации, предоставленной изданием Hurriyet, взрыв в порту Дериндже произошел в понедельник около 14:40 местного времени. Звук взрыва был слышен по всему городу, а в районе порта видны тучи дыма.

Турецкие СМИ сообщают, что взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей при разгрузке зерна с одного из судов. К счастью, взрыв не обошелся без пострадавших и по данным портала NTV, 5 человек пострадали в результате этого события.

В целях ликвидации последствий взрыва на место происшествия было направлено большое количество пожарных и бригад скорой помощи. Мэр Дериндж, Зеки Акгюль, рассказал о состоянии пострадавших и отметил, что их травмы не являются серьезными.

Пока причины взрыва выяснены не полностью, однако по предположениям, его может вызвать сжатый газ в силосе. Наставники пожарной и спасательной службы продолжают изучать событие и устанавливать все обстоятельства, которые привели к этому несчастному случившемуся.

Напомним, 3 августа в селе Квасы в Закарпатье обрушился деревянный пешеходный мост. В результате чего с 20-метровой высоты упали трое туристок из Киевщины, одна из них погибла.

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