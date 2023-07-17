В Уэльсе раскопали странную могилу: мужчину похоронили лицом вниз и прибили гвоздями (фото)

В Уэльсе найдены останки римского воина, похороненного в необычной позе и с некоторыми интересными деталями. В частности, во время похорон его приковали гвоздями.

Издание Live Science пишет, что археологи из Red River Archeology обнаружили уникальное захоронение римского воина на изолированном поле у римской виллы в Уэльсе. Скелет мужчины, найденный лицом вниз, был украшен серебряной булавкой и мечом, что свидетельствует о его возможной принадлежности к римской армии.

Однако большие гвозди, расположенные у его шеи, спины и ног, оставляют вопрос о его "сдержании" во время смерти.

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Эти захоронения, вместе с четырьмя другими, датированными серединой третьего - концом четвертого века, были обнаружены во время проекта улучшения дороги вблизи города Барри. Археологи предполагают, что эти захоронения могут быть связаны с римской виллой Whitton Lodge, которая была раскопана полвека назад.

Ученые заметили, что мужчине на момент смерти было от 21 до 25 лет, его похоронили в высеченную в скале могилу, которая, возможно, была обшита деревянными досками. Положения тела, лежа лицом вниз, вместе со значительными гвоздями на его теле, свидетельствуют о возможности "ограничения во время смерти".

Личные украшения мужчины, такие как железный меч, ботинки с гвоздями и серебряная брошь в виде арбалета, свидетельствуют о его возможной "элитности как члена римской армии". В частности, серебряная брошь является первым примером римской серебряной арбалетной броши, найденной в Уэльсе.

Анализ костей и зубов обнаружил, что мужчина страдал от мастоидита, что в римское время могло иметь смертельные последствия. Исследования изотопов также указывают на то, что он, вероятно, происходил из восточной части Уэльса или даже за ее пределами.

Обнаруженные захоронения, в том числе вне официальных кладбищ, свидетельствуют о важных археологических открытиях. Человек, лежавший лицом вниз, вместе с соседней могилой, где был обезглавлен череп, вызывают интерес и задают больше вопросов, чем ответов.

Ученые говорят, что этот римский воин остается загадкой, которую, может быть, никогда не удастся полностью раскрыть. Его погребение и личные предметы привели к решению провести дополнительные исследования, чтобы разгадать его историю.

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