В Украине аномально дорожают популярные продукты: названа причина

В Украине наблюдается снижение уровня инфляции, однако цены на продукты питания продолжают повышаться. Особенно на общую картину влияют цены на молоко, мясо и яйца. Это обусловлено повышением себестоимости производства, сокращением поголовья животных и увеличением экспорта этой продукции.

Об этом говорится в июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ), пишет OBOZ.UA. По итогам аналитических расчетов, в мае инфляция достигла своего максимума (15,9% г/г), как и предполагалось, а уже в июне начала снижаться. Однако это не является результатом снижения реальных цен, а скорее влиянием высокой базы сравнения с прошлого года.

Несмотря на снижение общего уровня инфляции, высокие темпы роста цен на продукты питания препятствуют ее дальнейшему спаду, в результате чего фактические показатели не соответствуют апрельскому прогнозу НБУ. В мае цены на сырые продукты ускорили свой рост до 26,4% г/г, а в июне остались на высоком уровне, что обусловлено подорожанием продукции животного происхождения, в частности молока, мяса и яиц, из-за следующих факторов:

рост себестоимости;

уменьшение поголовья животных;

активный экспорт.

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Цены на некоторые овощи, яблоки, косточковые и ягоды также росли высокими темпами, в основном из-за влияния неблагоприятных погодных условий на их урожай. Кроме того, в прошлом месяце продолжалось подорожание обработанных продуктов.

Ранее в НБУ прогнозировали, что рост цен начнет замедляться под влиянием нескольких факторов. А именно:

поступление новых урожаев;

улучшению ситуации в энергетическом секторе по сравнению с прошлым годом;

снижению мировых цен на нефть;

ослаблению внешнего ценового давления;

продолжающемся влиянии монетарной политики НБУ.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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