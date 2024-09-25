В Украине готовят к показу сериал-детектив 'Батя': когда премьера

Украинский телеканал 2+2 готовит премьеру нового 16-серийного детективного сериала "Батя", съемки которого начались в марте 2024 года. Премьера сериала намечена на осень этого года, а именно на 7 октября.

В центре сюжета – опытный оперативник Степан Безбатько, после выхода на пенсию и участия в боевых действиях возвращается домой. Его спокойная жизнь резко меняется, когда он вынужден снова взяться за расследование сложного преступления, сообщили на телеканале.

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О чем сериал "Батя"

По сюжету дочь Степана просит его помочь раскрыть убийство. Да, опытный оперативник становится консультантом в отделении полиции, где работает его зять. Между двумя поколениями правоохранителей возникает конфликт, постепенно перерастающий в сотрудничество.

Съемка сериала ''Батя''. Источник: 2plus2.ua Съемка сериала ''Батя''. Источник: 2plus2.ua

Съемка сериала ''Батя''. Источник: 2plus2.ua Съемка сериала ''Батя''. Источник: 2plus2.ua

Съемка сериала ''Батя''. Источник: 2plus2.ua Съемка сериала ''Батя''. Источник: 2plus2.ua

"Батя" – это не просто детектив, но и история о семейных ценностях, о поколениях, пытающихся найти общий язык, и о том, как сложные жизненные обстоятельства заставляют людей меняться", – рассказывает шоураннер сериала Сергей Карпенко.

По его словам, создатели сериала стремятся не только развлечь зрителей увлекательным сюжетом, но и поднять важные социальные вопросы.

В главных ролях снимаются известные украинские актеры: Александр Мельник, Екатерина Олос, Егор Козлов и другие. Режиссером сериала стал Дмитрий Андриянов, а над сценарием работали Артем Кобзан и Андрей Виштак.

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