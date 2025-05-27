В Украине хотят кардинально изменить систему штрафов за превышение скорости: подробности

В понедельник, 26 мая, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13314, автором которого выступает Владимир Крейденко – народный депутат от партии "Слуга народа" и заместитель председателя транспортного комитета. Документ предусматривает усиление ответственности за нарушение скоростного режима на автодорогах.

В законопроекте предлагается существенно реформировать систему штрафов за нарушение скоростного режима в Украине, введя принцип пропорционального наказания: чем больше водитель превышает допустимую скорость, тем серьезнее будут санкции. Об этом пишет UAportal со ссылкой на liga.net.

На сегодня водители не несут никакой ответственности за превышение скорости, если оно не превышает 20 км/ч.

Как следствие, в пределах населенных пунктов фактический предел скорости составляет 70 км/ч вместо установленных 50, ведь действующая система фактически поощряет к нарушению лимита на эти 20 км/ч.

"Среди государств-соседей Украины и государств-членов ЕС, такое "разрешенное" превышение скорости на 20 км/ч существует только в Российской Федерации", – отмечается в пояснительной записке.

Читайте также: В Украине ввели новые правила технического контроля авто: о чем следует знать водителям

Инициаторы законопроекта отмечают, что сейчас штрафы за превышение скорости меньше, чем за неправильную парковку, что нарушает принцип справедливого наказания. Ведь именно превышение скорости является одним из самых опасных нарушений на дорогах.

В 2024 году именно оно стало причиной 55% летальных случаев в ДТП – 1770 погибших из общего количества 3202 человек.

Документ предусматривает введение обновленной системы взысканий за нарушение скоростного режима:

> 10 км/ч – 340 грн;

> 20 км/ч – 680 грн;

> 30 км/ч – 1360 грн;

> 40 км/ч – 1700 грн;

> 60 км/ч – 2720 грн;

> 80 км/ч – 3400 грн.

В случае создания аварийной ситуации вследствие превышения скорости предлагается, по решению суда, лишать водителей права управления транспортом на срок от 6 до 12 месяцев.

На сегодня, согласно действующим нормам, превышение скорости более чем на 20 км/ч наказывается штрафом в 340 гривен. Если же превышение составляет более 50 км/ч, сумма взыскания возрастает до 1700 гривен.

В Украине максимально разрешенная скорость движения в пределах населенных пунктов составляет 50 км/ч, а на большинстве дорог за городом – 90 или 110 км/ч для легковых авто.

Напомним, ранее мы рассказывали, в каких странах водителям грозит до 250 тысяч гривен штрафа за грязную воду из-под колес.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!