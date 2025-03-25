В Украине изменилась стоимость земли: новые расценки за гектар в регионах
В Украине заметно снизилась стоимость земли сельскохозяйственного назначения. В марте 2025 года средняя цена за гектар составляла 52 582 грн, что более чем на 5 000 грн меньше, чем в феврале.
Как сообщает Опендатабот, согласно его данным, стоимость земли за гектар в разных регионах варьируется от 11 254 до 92 724 грн. Таким образом, цена одного гектара в самой дорогой области эквивалентна стоимости более восьми гектаров в самой дешевой.
В каких регионах земля самая дорогая
Самая дорогая земля расположена в Киевской области, где средняя стоимость гектара составляет 92 724 грн. Высокие цены также зафиксированы в:
- Тернопольской области – 72110 грн;
- Львовской области – 69844 грн;
- Винницкой области – 69 267 грн.
Самая низкая средняя цена на землю наблюдается в Донецкой области – всего 11254 грн за гектар.
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Объем покупки земель значительно упал
Вместе с тем, площадь проданных земель значительно уменьшилась. В марте 2025 года было продано 11 233 гектара, что на 16 014 гектаров больше по сравнению с предыдущим месяцем.
Напомним, ранее мы рассказывали, во что не стоит вкладывать деньги украинцам в 2025 году.
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