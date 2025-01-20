В Украине изменили подход и критерии для начисления льгот на жилищно-коммунальные услуги: что стоит знать

В Украине с января 2025 года субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг будут предоставляться по единым правилам. Их будут получать только те семьи, чьи совокупные доходы не позволяют самостоятельно оплачивать коммунальные счета. Исключение сохраняется только для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность в результате войны.

Согласно сообщению Минсоцполитики, ранее отдельные льготные категории получали коммунальные скидки независимо от уровня дохода семьи. Отныне будет действовать универсальный подход для всех. В частности, в течение 2025 года льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Эта норма закреплена в Законе "О государственном бюджете на 2025 год". Стоит отметить, что с 2015 года большинство льготников в Украине получали скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг по такому же принципу. Однако для отдельных категорий льготы предоставлялись без учета доходов семьи.

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"Учитывая ограниченные войной возможности Государственного бюджета Украины и с учетом того, что государство должно обеспечить поддержкой тех украинцев, которые в ней больше всего нуждаются, предусмотрена норма, что в течение 2025 года льготы на ЖКУ должны предоставляться для всех по единому подходу и критериям: с учетом дохода семьи и возможности платить за коммунальные услуги самостоятельно. При этом, если семья обратилась за назначением льгот с 1 января 2025 г., ее право на получение льготы с учетом совокупного дохода семьи также будет определяться с 1 января 2025 г. Но если семья получала льготы еще до 31 декабря 2024 г. включительно, изменения относительно назначения будут применяться после окончания отопительного сезона 2024/2025 гг", – говорится в сообщении Минсоца.

Норма по учету дохода семьи не будет применяться к участникам боевых действий и лицам, получившим инвалидность вследствие войны. Для них порядок предоставления льгот останется неизменным. Кроме этого, 17 января Правительство одобрило проект Закона, который предусматривает поощрение граждан, получающих льготы в денежном эквиваленте, использовать эти средства именно для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

"Сейчас, к сожалению, не все потребители, которые получают льготы, придерживаются этого принципа. В частности, с 01.08.2024 в Пенсионный фонд Украины за предоставлением льгот на оплату ЖКУ обратилось более 17 тысяч льготников, которые уже накопили долг в размере 52,7 млн гривен. То есть люди получали средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, однако тратили их на другие нужды. Это привело к увеличению долгов перед предприятиями критической инфраструктуры", – отмечают в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что для пенсионеров изменятся правила оплаты за коммунальные услуги.

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