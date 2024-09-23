В Украине изменили правила мобилизации двух категорий мужчин – депутат

В Украине изменились правила мобилизации отдельных категорий мужчин. В частности, остановлен призыв мужчин от 18 до 25 лет, признанных ограниченно пригодными, и запрещена бусификация мужчин 50-60 лет.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. По его словам, это решение было принято официально директивой командования Сухопутных войск ВСУ.

"Остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных. Призыв возможен только с письменного согласия", – объяснил Гончаренко.

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По его информации, директива уже направлена в ТЦК (116/2/1/21409 от 19.09.2024). В первом пункте документа указано о запрете призыва мужчин с 18 до 25 лет.

"Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК. Демобилизации уже мобилизованных нет", — добавил он.

Гончаренко проинформировал, что в документе говорится о мобилизации мужчин с 25 до 49 лет.

Согласно информации от депутата, теперь мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

"Отдельное мобилизационное распоряжение это означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных, которые нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", – резюмировал он.

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