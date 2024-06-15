В Украине изменились условия бронирования для аграриев: подробности

Кабинет Министров Украины усовершенствовал процесс бронирования работников во время военного положения, обновив постановление №76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Об этом сообщил И.о. министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Первое – это автоматически пролонгированное бронирование на 3 месяца, без необходимости подавать ни один пакет документов. Второе – это дальнейшее бронирование будет предоставляться на 12 месяцев. До этого это было 6. Это уже будет планирование в годовом исчислении. И третье - то, что по определенным профессиям, как, например, тракторист, агроном, есть возможность бронировать количество работников, которое критически необходимо, при этом получая согласование от военных", - отметил Высоцкий.

Читайте также: К какой службе могут привлекать лиц с ограничениями по здоровью

Чиновник также заявил, что уже последующие представления получат возможность бронироваться на 12 месяцев.

Об объемах Высоцкий сообщил, что общая норма - 50%, но из-за ходатайства к военным по определенным профессиям в утвержденном перечне можно увеличивать этот процент.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !