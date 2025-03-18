В Украине изменятся цены на яйца: сколько будет стоить десяток

В Украине прогнозируют подорожание яиц в связи с повышенным спросом накануне Пасхи, которую в 2025 году будут отмечать 20 апреля. Эксперты предполагают, что рост цен произойдет в начале или в середине апреля, непосредственно перед праздником.

Об этом в комментарии для УНИАН рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка. По его словам, после завершения предпраздничного ажиотажа стоимость яиц может уменьшиться, поскольку спрос на них будет спадать.

"За неделю-две до Пасхи цены на яйца могут вырасти. Потому что в предпраздничное время на этот продукт есть достаточно большой спрос", – отмечается в сообщении.

Однако, по словам Гопки, некоторые факторы могут способствовать сохранению цен без изменений, и подорожание не произойдет. В частности, это возможно, если в марте и апреле установится теплая погода.

Читайте также: В Украине продолжает дорожать популярный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

"Может быть такая ситуация, что стоимость яиц вообще не вырастет, а будет держаться на том же уровне. Все зависит от того, какие в апреле будут погодные условия. Если будет тепло, то предпосылок для роста цены не будет", – подытожил эксперт.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

Согласно данным "Минфина", в конце прошлой недели в украинских супермаркетах десяток фасованных яиц марки "Ясенсвит" стоил в среднем 70,2 грн. Это на 3,58 грн больше, чем средняя стоимость в феврале. В частности:

Novus – 68,09 грн/десяток;

"МегаМаркет" – 72,3 грн/десяток.

По данным мониторинга OBOZ.UA, средняя стоимость нефасованных яиц без бренда составляла 5,84 грн за штуку (58,4 грн за десяток), что на 27 копеек (2,7 грн за десяток) больше, чем в начале марта 2025 года.

В некоторых торговых сетях такие яйца продавались в диапазоне 5,48-6,9 грн. В частности, в:

Auchan – 5,6 грн/шт. (56 грн/десяток);

Novus – 5,39 грн/шт. (53,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 6,9 грн/шт. (69 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 5,48 грн/шт. (54,8 грн/десяток).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли цены на два ключевых продукта.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!