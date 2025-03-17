В Україні продовжує дорожчати популярний овоч: скільки зараз коштує кілограм

Вартість тепличних томатів в Україні нині коливається в межах 85-95 грн/кг, що на 13% перевищує показники минулого тижня та на 22% більше, ніж у цей період торік. Подальше підвищення цін імовірне, якщо постачання з Туреччини найближчим часом не відновиться.

Основною причиною зростання цін на тепличні помідори стало значне скорочення імпорту з Туреччини. Про це повідомляють аналітиків EastFruit.

У зв’язку з сезонними обмеженнями турецькі експортери зменшили поставки, що спричинило скорочення пропозиції на українському ринку. Оскільки останніми тижнями попит залишався стабільно низьким, імпортери були змушені обмежити обсяги ввезення. Проте, коли попит почав зростати, виник дефіцит продукції, що призвело до чергового підвищення цін.

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Наразі вартість тепличних томатів в Україні коливається в межах 85-95 грн/кг, що в середньому на 13% більше, ніж тиждень тому. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни зросли на 22%. Експерти ринку припускають подальше подорожчання, особливо якщо імпортні поставки найближчим часом не відновляться.

Ринок томатів залишається в напруженому стані. Місцеві тепличні господарства планують почати продажі лише в середині квітня, тому наразі споживачі змушені покладатися на імпорт. У разі затримки відновлення поставок із Туреччини нестача продукції може призвести до подальшого підвищення цін.

Ціни на томати в супермаркетах

За даними "Мінфін", середня ціна помідорів в Україні наразі складає 124,45 грн/кг. Це значно вище, ніж у лютому, коли їх реалізовували по 107,64 грн/кг. В цілому, у найбільших роздрібних мережах країни на томати встановлено такі розцінки:

"АТБ" – 99,89 грн/кг;

"Auchan" – 104,9 грн/кг;

"Фора" – 129 грн/кг.

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