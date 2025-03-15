В Україні очікується зниження цін на важливі продукти: що на це вплине і коли це станеться

В Україні вартість масла та сирів може знизитися, якщо ціни на молоко-сировину зменшаться, але зниження поголів'я корів на 6,7% обмежує цей процес. У 2025 році не слід очікувати значного здешевлення, оскільки виробництво молока зменшилося на 2,9%.

Про це розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в інтерв'ю ЗМІ. Впродовж минулого року ціни на молочні продукти в Україні зростали, і поки що немає ознак значного здешевлення.

Споживча інфляція на молочні продукти стала однією з найвищих, що пов'язано з падінням обсягів виробництва молока та скороченням поголів'я корів. За даними Гопки, у січні 2025 року в Україні було вироблено 452,7 тисячі тонн молока, що на 1,8% менше, ніж у січні 2024 року. У загальному за 2024 рік було вироблено 7,21 мільйона тонн молока, що на 2,9% менше, ніж у 2023 році.

Скорочення виробництва стало наслідком зменшення поголів'я великої рогатої худоби в Україні. Станом на 1 січня 2025 року кількість корів зменшилася на 6,7%, досягнувши 1,17 мільйона голів. Найбільше падіння виробництва відбулося в господарствах населення, де зниження склало 7,8% до 4,26 мільйона тонн, тоді як на підприємствах виробництво зросло на 5,1% до 2,95 мільйона тонн.

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За словами Гопки, основною причиною подорожчання є скорочення поголів'я корів, що негативно впливає на обсяги надоїв. У господарствах населення скорочення стада становило 9,7%, а на підприємствах лише 1%. Це вказує на те, що ринок продовжує втрачати основних виробників молока, що сприяє утриманню високих цін.

Зниження цін на молочні продукти можливе лише у разі зниження вартості молока-сировини. Проте зростання цін на корми порівняно з минулим роком не дозволяє виробникам значно знижувати ціни, що, в свою чергу, впливає на кінцевих споживачів. Найбільшими виробниками молока в Україні у 2024 році були:

Полтавська область – 9,3%;

Хмельницька область – 9,1%;

Вінницька область – 8%;

Тернопільська область – 7,1%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні невдовзі впадуть ціни на ряд продуктів.

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