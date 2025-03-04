В Україні дорожчають популярні овочі та фрукти: на що ціни зросли найбільше

Протягом тижня в Україні відбулися суттєві зміни в цінах на овочі та фрукти. Найбільше зросла вартість білокачанної капусти, моркви та болгарського перцю, тоді як ціни на цибулю та огірки, навпаки, знизилися.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що вартість білокачанної капусти зросла з 32–38 грн/кг до 35–40 грн/кг. Крім того, спостерігається подальше подорожчання моркви – її верхня цінова межа піднялася з 30 до 34 грн/кг.

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Тим часом фермери активізували розпродаж цибулі, що призвело до зниження її вартості. Наразі вона коштує 12–14 грн/кг замість попередніх 14–15 грн/кг. Подібна тенденція спостерігається й на ринку огірків: завдяки зростанню поставок із місцевих теплиць їхня вартість зменшилася з 140–145 грн/кг до 90–140 грн/кг.

Водночас суттєво зросли ціни на томати та солодкий перець. Вартість помідорів піднялася з 75–80 грн/кг до 80–85 грн/кг, а перець подорожчав зі 130–145 грн/кг до 145–170 грн/кг.

У сегменті фруктів загальна цінова ситуація залишається стабільною, проте спостерігається подорожчання мандаринів і гранатів. Мінімальна ціна мандаринів зросла з 55 до 65 грн/кг, а гранати наразі продають по 110–115 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні стрімко дешевшає популярний овоч.

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