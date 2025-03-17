В Украине продолжает дорожать популярный овощ: сколько сейчас стоит килограмм

Стоимость тепличных томатов в Украине сейчас колеблется в пределах 85-95 грн/кг, что на 13% превышает показатели прошлой недели и на 22% больше, чем в этот период в прошлом году. Дальнейшее повышение цен вероятно, если поставки из Турции в ближайшее время не возобновится.

Основной причиной роста цен на тепличные помидоры стало значительное сокращение импорта из Турции. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

В связи с сезонными ограничениями турецкие экспортеры уменьшили поставки, что повлекло сокращение предложения на украинском рынке. Поскольку в последние недели спрос оставался стабильно низким, импортеры были вынуждены ограничить объемы ввоза. Однако, когда спрос начал расти, возник дефицит продукции, что привело к очередному повышению цен.

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Сейчас стоимость тепличных томатов в Украине колеблется в пределах 85-95 грн/кг, что в среднем на 13% больше, чем неделю назад. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены выросли на 22%. Эксперты рынка предполагают дальнейшее подорожание, особенно если импортные поставки в ближайшее время не возобновятся.

Рынок томатов остается в напряженном состоянии. Местные тепличные хозяйства планируют начать продажи только в середине апреля, поэтому пока потребители вынуждены полагаться на импорт. В случае задержки возобновления поставок из Турции нехватка продукции может привести к дальнейшему повышению цен.

Цены на томаты в супермаркетах

По данным "Минфин", средняя цена помидоров в Украине сейчас составляет 124,45 грн/кг. Это значительно выше, чем в феврале, когда их реализовывали по 107,64 грн/кг. В целом, в крупнейших розничных сетях страны на томаты установлены следующие расценки:

"АТБ" – 99,89 грн/кг;

"Auchan" – 104,9 грн/кг;

"Фора" – 129 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине выросли цены на два ключевых продукта.

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