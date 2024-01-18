В Украине могут открыть аэропорты: Что известно

В Украине в ближайшее время могут возобновить авиасообщения. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина прилагает значительные усилия для этого.

В настоящее время рассматриваются два аэропорта – "Борисполь" в Киеве и аэродром во Львове. Об этом он рассказал на панельной дискуссии в украинском доме в Давосе.

Шурма отметил, что восстановление авиасообщения важно для Украины в разрезе наличия надежной логистики. Это фундаментально важный элемент деловой и инвестиционной деятельности страны.

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"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают... Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать", – подчеркнул он.

Сроки возобновления авиасообщения Шурма не назвал. Он объяснил, что от самой Украины в этом вопросе зависит не очень многое.

"Имеем внутреннюю дорожную карту и график... Думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%", – сказал он.

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