В Украине может исчезнуть популярный продукт: названы причины и прогноз по стоимости

В 2025 году в Украине мед может существенно подорожать и стать дефицитным товаром. Ожидается, что объем производства составит лишь около трети от прошлогоднего. Ситуация в Европе и США еще сложнее. Основные причины - поздние весенние морозы, сильные ливни с градом, засушливые периоды, а также массовая гибель пчел.

Основатель компании "Пасека 21" Сергей Шаронин в комментарии СМИ сообщил, что сезон 2025 года уже считают провальным для глобального рынка меда. В результате нестабильной погоды и значительного сокращения популяции пчел, объемы медосбора во многих странах снизились до рекордно низких показателей. Об этом пишет OBOZ.UA.

Украина также оказалась среди стран, пострадавших от неблагоприятных условий - эксперты прогнозируют, что в этом году удастся получить лишь около трети прошлогоднего урожая меда. Весенняя погода 2025 года стала серьезным вызовом для пчеловодов.

Читайте также: В Украине существенно подорожали яйца: сколько теперь придется выложить за десяток

Зима оказалась сложной для пасек из-за перепадов температур и недостатка кормов. А весна затянулась и принесла поздние морозы, частые дожди, град и прохладную погоду. Именно в период цветения акации – ключевой этап первого медосбора – погодные условия разрушили перспективы на полноценный урожай.

"На Черкасщине, например, сначала все побили заморозки, потом холод не давал растениям выделять нектар, а когда потеплело и акация зацвела – дожди смыли все, что осталось", – объясняет Сергей Шаронин.

Надежды на вторую волну медосбора, преимущественно из подсолнечника, также не оправдываются. Засуха, которая уже распространяется на большие районы Юга и Центра страны, лишает пчел возможности собирать нектар. К тому же подсолнечный мед значительно дешевле акациевого, поэтому даже при благоприятных условиях пчеловоды могут получить мизерную прибыль.

По словам Сергея Шаронина, первая волна сбора меда в Европе, особенно в восточных регионах, почти не состоялась. В государствах, где традиционно высокий уровень потребления меда, производство оказалось на грани критического минимума. Аналогичная ситуация и в США - там пчеловодство страдает из-за массового отравления химикатами, климатических изменений и исчезновения природного разнообразия.

"Урожая нет. Это уже факт. И даже дефицит не спасает ситуацию – цена не растет так быстро, как падают объемы производства", – отмечает эксперт. Уже к осени стоимость меда на полках магазинов может существенно подняться. Более всего это ударит по сегменту натурального и органического меда, который и без того занимает небольшую долю рынка. Снижение объемов производства в Украину, США и ЕС может открыть путь для увеличения импорта продукции из азиатских стран.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожает ключевой продукт питания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!