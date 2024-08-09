В Украине на 20 процентов может подорожать один из самых популярных продуктов

Украинские пекари оказались на грани выживания, что чревато дефицитом хлебобулочных изделий на внутреннем рынке. Дополнительно к этому пекари сталкиваются со значительным подорожанием других ингредиентов, электроэнергии и логистики.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей, директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко. По его словам, основной причиной критической ситуации является стремительный рост цен на муку, которая за последние несколько месяцев подорожала почти на 50%, пишет Минфин.

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"Если не поднять цены на хлеб как минимум на 15-20%, многие хлебозаводы просто остановятся", – предостерегает Дученко. Он объясняет, что пекари уже работают на грани рентабельности, а дальнейшее повышение затрат без соответствующего повышения цен приведет к большим кассовым разрывам и невозможности рассчитаться с поставщиками.

Ситуацию усугубляет ограниченное предложение зерна второго класса на внутреннем рынке, которое используется для производства муки. Многие продавцы зерна придерживают товар в ожидании дальнейшего роста цен.

Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, украинцы могут столкнуться с дефицитом хлеба в ближайшее время. Это станет очередным вызовом для экономики страны, которая и так находится под значительным давлением из-за войны.

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