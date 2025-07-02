В Украине на 30% упали цены на популярную летнюю ягоду: сколько теперь стоит

Цены на голубику на украинском рынке стремительно падают. Снижение стоимости касается в основном ягод среднего и низкого класса, тогда как стоимость голубики премиум-класса остается на высоком уровне.

Такую информацию предоставили аналитики EastFruit. Они сообщают, что сезон сбора голубики в Украине в 2025 году стартовал с задержкой на около неделю, что способствовало сохранению высоких цен в начале лета. Однако уже в начале июля оптовые цены начали существенно снижаться.

Согласно данным основных оптовых рынков Украины, 1 июля мелкооптовые партии голубики имели такие цены:

Рынок "Шувар" (Львов): 300–450 грн/кг (6,12–9,18 €/кг);

Рынок "Столичный" (Киев): 300–350 грн/кг (6,12–7,14 €/кг);

Рынок "Начало" (Одесская область): 400–450 грн/кг (8,16–9,18 €/кг).

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По сравнению с концом июня 2025 года, цены снизились существенно, на 20-25% в среднем. По информации аналитиков, в Киеве стоимость голубики упала с 450-500 грн/кг (9,22-10,25 €/кг) до 300-350 грн/кг (6,12-7,14 €/кг), что означает снижение на 28-30%.

Во Львове же цены изменились с 380-450 грн/кг (7,79-9,22 €/кг) до 300-450 грн/кг (6,12-9,18 €/кг), при этом минимальная цена снизилась на 21%.

В Одессе максимальная цена осталась на уровне 450 грн/кг, однако минимальная снизилась с 480 грн/кг (9,84 €/кг) до 400 грн/кг (8,16 €/кг), что составляет снижение на 17%.

Таким образом, среднее снижение цен за 3-5 дней колеблется от 15 до 30% в зависимости от рынка и качества товара. Аналитики EastFruit ожидают, что цены на голубику продолжат быстро падать, чтобы достичь конкурентоспособного уровня для экспорта в Европейский Союз.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле в Украине ожидается удешевление ряда продуктов.

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