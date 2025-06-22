В Украине неожиданно подорожал популярный овощ: сколько теперь стоит

Цены на тепличные огурцы в Украине перестали снижаться. Впервые за более чем месяц зафиксирован существенный рост стоимости – примерно на 13% по сравнению с предыдущей неделей (9–15 июня). Сейчас производители продают этот овощ по цене, достигающей 50 гривен за килограмм.

Как отмечают аналитики проекта EastFruit, резкий рост цен связан с уменьшением объемов тепличных огурцов от отечественных производителей. Причина – первая волна урожая уже почти завершилась, тогда как новую еще не начали формировать.

"Так, практически во всех тепличных комбинатах на нынешний день проводятся зачистки накануне подготовки ко второму севообороту, что повлекло значительное сокращение выборок. Между тем предложение огурцов из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за неблагоприятных погодных условий", – подчеркивают специалисты.

В итоге сейчас тепличные огурцы на украинском рынке продаются по 30–50 грн за килограмм. Это примерно на 13% больше, чем в конце предыдущей недели. Вместе с тем нынешние цены остаются значительно ниже, чем год назад – нынешняя стоимость овоща в среднем на 16% меньше, чем в тот же период прошлого года.

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"Ключевые игроки рынка не исключают, что дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта этой продукции", – отметили аналитики.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В торговых сетях цены на огурцы продолжают снижаться, независимо от их сорта. Так, по данным "Минфина", по состоянию на 14 июня гладкие огурцы реализовывались в среднем по 61,90 грн за килограмм – почти на 20 гривен меньше, чем в среднем в мае.

Auchan – 54,50 грн/кг;

АТБ – 49,89 грн/кг;

Megamarket – 81,30 грн/кг;

"Фора" – 48,90 грн/кг;

Metro – 49,90 грн/кг;

"Сельпо" – 36,50 грн/кг;

Novus – 49,99 грн/кг.

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