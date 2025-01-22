В Украине ощутимо переписали цены на 1-комнатные квартиры: какая сейчас стоимость

Во многих украинских крупных городах подорожали однокомнатные квартиры на вторичном рынке. Больше всего за полгода цены поднялись в Житомире – на 8%, до средней стоимости 43 000 долларов.

В целом, согласно данным крупного профильного портала, стоимость однокомнатных квартир выросла в пределах 1-9%. Об этом пишет OBOZ.UA.

В частности, кроме Житомира, покупать такое жилье стало дороже в:

Ужгороде – на 7%;

Львове, Ровно, Чернигове, Черкассах – на 3%;

Хмельницком – на 1%.

Цены на 1-комнатные кварты в Украине на ''вторичке''. Источник: lun.ua Цены на 1-комнатные кварты в Украине на ''вторичке''. Источник: lun.ua

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Где квартиры упали в цене

Вместе с тем, сообщается, что в некоторых городах наблюдалось снижение цен. Уменьшение стоимости варьировалось в пределах от 1% до 9%. В частности:

в Сумах жилье подешевело на 9%;

в Днепре – на 6%;

в Запорожье – на 5%;

в Полтаве – на 3%;

в Харькове – на 1%.

Где цены не изменились

В то же время в некоторых городах изменения не зафиксированы – цены на "однокомнатные" квартиры остались на прежнем уровне. В частности, в Киеве, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Виннице, Одессе, Николаеве, Кропивницком и Виннице.

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Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

На вторичном рынке Украины однокомнатные квартиры предлагаются по цене от 18 000 до 64 000 долларов. Самые низкие средние цены зафиксированы в Херсоне и Запорожье – около 18 000 долларов. К списку самых дешевых городов также относятся:

Харьков, Сумы – 20 000 долларов;

Николаев – 21 000 долларов.

Во Львове зафиксированы самые высокие средние цены – примерно 64 000 долларов. Также высокие цены наблюдаются в Киеве и Ужгороде – около 60 000 долларов.

Напомним, ранее мы говорили, что стоимость аренды 1-комнатных квартир в Украине существенно изменилась.

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