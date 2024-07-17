В Украине отменили перевод часов: объясняем, по какому времени теперь будем жить

Украина отказывается от сезонного перевода часов: переход на зимнее время станет последним. 16 июля 2024 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201, отменяющий перевод часов с зимнего на летнее время и наоборот.

Это означает, что с 2025 года Украина будет жить по киевскому времени (UTC+2) в течение всего года. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроект поддержал 261 народный депутат.

"В этом году мы еще в последнее воскресенье (27-го) октября переведем стрелки на зимнее время и дальше перевода на летнее время с 2025-го и дальше не будет", — пояснил он.

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Переход на одно время в Украине обсуждался уже давно. В 2021 году Верховная Рада уже приняла этот законопроект в первом чтении. Сторонники отмены сезонного перевода часов аргументировали это тем, что они негативно влияют на здоровье людей, приводят к нарушениям сна, снижению работоспособности и даже к росту количества ДТП.

Ожидается, что переход на единое время будет иметь ряд положительных последствий:

Улучшение самочувствия и трудоспособности людей.

Уменьшение количества аварий на дорогах.

Экономия электроэнергии.

Удобство международной коммуникации.

Отказ от сезонного перевода часов – это еще один шаг Украины на пути к евроинтеграции. Это решение отвечает мировым практикам и свидетельствует о стремлении Украины к сближению с европейскими стандартами.

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